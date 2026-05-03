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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Goldisthal (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Sonneberg über einen Verkehrsunfall mit verletzter Person zwischen Goldisthal und Scheibe-Alsbach (Landkreis Sonneberg) informiert.

Ein 36-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner Suzuki in Richtung Scheibe-Alsbach, kam ins Rutschen und stürzte. In der weiteren folge rutschten Fahrer und Motorrad in der Kurve in die Leitplanke, wodurch der Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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