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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: ohne Fahrerlaubnis mit gefälschten Kennzeichen in abgemeldetem Pkw unterwegs

Leutenberg (ots)

Dank Zeugenhinweis wurde Donnerstagabend bekannt, dass auf der B90 bei Leutenberg ein Pkw mit gefälschten Kennzeichen unterwegs ist. Eine polizeiliche Kontrolle bestätigte dies. Der VW ist seit über einem Jahr abgemeldet und der 35-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die angebrachten SOK-Kennzeichen gehörten nicht zum blauen Bora. Sie enthielten offensichtlich selbst gedruckte Zulassungsplaketten vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und eine HU-Plakette von 2006.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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