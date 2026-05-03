Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: ohne Fahrerlaubnis mit gefälschten Kennzeichen in abgemeldetem Pkw unterwegs
Leutenberg (ots)
Dank Zeugenhinweis wurde Donnerstagabend bekannt, dass auf der B90 bei Leutenberg ein Pkw mit gefälschten Kennzeichen unterwegs ist. Eine polizeiliche Kontrolle bestätigte dies. Der VW ist seit über einem Jahr abgemeldet und der 35-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die angebrachten SOK-Kennzeichen gehörten nicht zum blauen Bora. Sie enthielten offensichtlich selbst gedruckte Zulassungsplaketten vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und eine HU-Plakette von 2006.
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