Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots)

Am frühen Freitag Abend wurde die PI Sonneberg zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer in die Neufanger Straße gerufen.

Vor Ort wurde bei dem Fahrradfahrer Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über 1 Promille.

Der Fahrradfahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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