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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Stollen

Sonneberg (ots)

Am 01. Mai erhielt die Rettungsleitstelle Suhl die Mitteilung über starke Rauchentwicklung in einem Stollen im Weißen Rangen in Sonneberg.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz und bestätigten die Mitteilung.

Durch unbekannte Personen wurden augenscheinlich gummi- und metallhaltige Gegenstände verbrannt.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zudem erfolgen weitere Prüfungsmaßnahmen durch das Umweltamt des Landratsamtes Sonneberg am Montag.

Zeugen des Brandes können sich unter Angabe des Aktenzeichens 0107659/2026 bei der PI Sonneberg melden.

Der Stollen wurde inzwischen gegen Betreten durch Unbefugte gesichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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