Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vermisster älterer Herr wieder da
Weißbach bei Uhlstädt-Kirchhasel (ots)
Der seit Freitag vermisste Herr Müller wurde wohlbehalten durch einen Jagdpächter in der Nähe von Friedebach aufgefunden. Nicht nur den Angehörigen ist ein Stein vom Herzen gefallen. Der ganze Ort kommt nun wieder zur Ruhe, denn Herr Müller war bekannt und alle haben sich an der Suche beteiligt.
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