LPI-SLF: Vermisster älterer Herr wieder da

Sonneberg (ots) - Gegen 13.45 Uhr befuhr der 45-jährige Fahrer eines Busses die Straße aus Judenbach kommend in Richtung Neuenbau. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der entgegenkommenden 63-jährigen Fahrerin eines PKW. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus befanden sich 19 Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. Die Kinder wurden vorsorglich ebenfalls ...

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