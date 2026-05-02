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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisster älterer Herr wieder da

Weißbach bei Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Der seit Freitag vermisste Herr Müller wurde wohlbehalten durch einen Jagdpächter in der Nähe von Friedebach aufgefunden. Nicht nur den Angehörigen ist ein Stein vom Herzen gefallen. Der ganze Ort kommt nun wieder zur Ruhe, denn Herr Müller war bekannt und alle haben sich an der Suche beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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