Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verstöße bei Kontrolle

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag Mittag stellten Beamte der PI Sonneberg in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) in der Nähe des Bahnhofs eine männliche Person fest und kontrollierten diese.

Der 30-jährige hatte nicht nur widerrechtlich Betäubungsmittel und illegale Feuerwerkskörper (sogenannte "Polen-Böller") bei sich, zudem war sein Ausweisdokument seit fast einem Jahr abgelaufen.

Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

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