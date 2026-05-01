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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nichtzugelassenes Kraftrad ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Königsee (ots)

Am Freitag, den 30.04.2026, wurde gegen 20:00 Uhr ein 20-jähriger Kradfahrer im Königseer Ortsteil Unterhain einer Verkehrskontrolle unterogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das Motorrad nicht zugelassen ist und das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen nicht für das Krad zugehörig ist. Der Fahrzeugführer war weiterhin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und er führte das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, die Weiterfahrt unterbunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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