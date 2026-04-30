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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei betrunkene Fahrer in der Oschitzer Straße gestopp

Schleiz (ots)

Am gestrigen Tag deckten Beamte der PI Saale-Orla in der Oschitzer Straße gleich zwei schwerwiegende Verkehrsstraftaten auf, die im direkten Zusammenhang standen.

Gegen 19.00 Uhr fiel einem Polizeibeamten ein PKW Dacia auf, der ohne amtliche Kennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 59-jährige Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Während der polizeilichen Maßnahme erschien eine weitere männliche Person, die offenbar Kontakt zu dem 58-Jährigen suchte. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, fuhr dieser ebenfalls unter Alkoholeinfluss, allerdings ohne erforderliche Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen, welche an seinem Golf angebracht waren. Bei dem 45-Jährigen ergab der Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Mit beiden Männern wurde jeweils eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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