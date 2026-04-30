PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Gegen 13.45 Uhr befuhr der 45-jährige Fahrer eines Busses die Straße aus Judenbach kommend in Richtung Neuenbau. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der entgegenkommenden 63-jährigen Fahrerin eines PKW. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus befanden sich 19 Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. Die Kinder wurden vorsorglich ebenfalls ärztlich untersucht, blieben jedoch nach jetzigen Erkenntnissen unverletzt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 10:12

    LPI-SLF: Zwei betrunkene Fahrer in der Oschitzer Straße gestopp

    Schleiz (ots) - Am gestrigen Tag deckten Beamte der PI Saale-Orla in der Oschitzer Straße gleich zwei schwerwiegende Verkehrsstraftaten auf, die im direkten Zusammenhang standen. Gegen 19.00 Uhr fiel einem Polizeibeamten ein PKW Dacia auf, der ohne amtliche Kennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 59-jährige Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 09:26

    LPI-SLF: "Sicher.Mobil.Leben." - Zweiräder im Blick

    Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis, Landkreis Sonneberg (ots) - Bezugnehmend auf die Pressemitteilung der Landespolizeidirektion vom 24.04.2026 fanden am 28.04.2026 im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld entsprechende Verkehrskontrollen statt. Ziel war es, mit dem Beginn der Motorradsaison und angesichts mehrerer aktueller Zweiradunfälle, darunter auch tödliche, auf die besonderen ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 08:59

    LPI-SLF: Moped-Fahrer mit auffälligem Kennzeichen

    Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, dem 29.04.2026, gegen 20:30 Uhr fiel Polizeibeamten in der Hannostraße in Saalfeld ein ungewöhnliches Versicherungskennzeichen an einem Moped auf. Statt der üblichen Zahlen und Buchstaben stand darauf die Abkürzung "FCK TÜV", wodurch anscheinend eine bekannte Prüforganisation verunglimpft werden sollte. Als die Beamten das Moped kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren