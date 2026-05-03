Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Mit Alkohol am Steuer erwischt
Landkreis Sonneberg (ots)
Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag 2 Fahrzeuge feststellen, deren Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss standen.
In Seltendorf wurde nach Zeugenhinweis ein 24-jähriger Suzuki-Fahrer festgestellt und durch Polizeikräfte angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
In Mupperg stellten Beamte einen 25-jährigen VW-Fahrer fest, welcher ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab hierbei einen Wert von 0,92 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.
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