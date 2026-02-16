PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Spay - Unbekannte versprühen Reizgas während einer Karnevalsveranstaltung

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 15.02.2026 kam es gegen 22:26 Uhr bei einer Karnevalsveranstaltung in der Dorfhalle in Spay im Landkreis Mayen-Koblenz zum Einsatz von Pfefferspray durch Teilnehmer der Veranstaltung. Nach bisherigen Erkenntnissen versprühten unbekannte Täter Reizgas in der Halle, zuvor kam es dort laut Zeugenaussagen zu Streitigkeiten innerhalb einer Personengruppe.

Durch das Reizgas klagten eine Vielzahl von Personen über Atemwegsreizungen. Die Dorfhalle wurde daher im Anschluss geräumt, eine Verletztensammelstelle wurde im Gerätehaus der Feuerwehr eingerichtet und die Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Insgesamt musste 59 Personen behandelt werden und 9 verletzte Personen wurden vorübergehend in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Über den aktuellen Gesundheitszustand der Personen liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter dauern an.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Boppard unter der 06742/809-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Kim Sandra Zorn

Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

