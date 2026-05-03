PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

Sonneberg (ots)

Am Sonntag Morgen gegen 09:15 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe über ein brennendes Fahrzeug im Bereich Garagenkomplex/Skaterpark in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg.

Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt, ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug der Marke Volvo stand in Flammen.

Zeugen sollen vor Ort vor dem Ausbruch des Feuers eine auffällige männliche Person wahrgenommen haben. Diese wird wie folgt beschrieben

   - männlich
   - ca. 50 Jahre alt
   - blaue Jeans
   - blaue Jeansjacke

Gibt es Zeugen des Vorfalls in Hinsicht auf Brandentstehung und/oder die besagte Person.

Für Hinweise wenden sich Zeugen bitte unter Angabe des Aktenzeichens an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Aktenzeichen ST/0108681/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 14:33

    LPI-SLF: Zeugen nach Manipulation im Kletterwald gesucht

    Pößneck (ots) - Vom Samstag, den 02.05.2026 19:00 Uhr auf Sonntag, den 03.05.2026, 09:30 Uhr betraten Unberechtigte das Gelände des Kletterwaldes Pößneck. Dort wurde das Sicherungsseil zu einer 4-Meter-Plattform manipuliert, durch das Abdrehen der Hutmuttern und Anlösen der Klemmuttern. Ein Kletterer würde damit im Sicherungsfall abstürzen. Die Manipulation wurde durch den Betreiber vor der Öffnungszeit bei der ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 14:20

    LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Saale-Orla-Kreis

    Schleiz (ots) - Am Nachmittag des 01.05.2026 wurde in der Hofer Straße in Schleiz ein Fahrrad einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei dem 30 Jahre alte Radfahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille festgestellt, sodass dieser sich im Anschluss einer Blutentnahme im Klinikum Pößneck unterziehen musste. Es wurde ien Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 08:05

    LPI-SLF: ohne Fahrerlaubnis mit gefälschten Kennzeichen in abgemeldetem Pkw unterwegs

    Leutenberg (ots) - Dank Zeugenhinweis wurde Donnerstagabend bekannt, dass auf der B90 bei Leutenberg ein Pkw mit gefälschten Kennzeichen unterwegs ist. Eine polizeiliche Kontrolle bestätigte dies. Der VW ist seit über einem Jahr abgemeldet und der 35-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die angebrachten SOK-Kennzeichen gehörten nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren