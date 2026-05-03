Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

Sonneberg (ots)

Am Sonntag Morgen gegen 09:15 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe über ein brennendes Fahrzeug im Bereich Garagenkomplex/Skaterpark in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg.

Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt, ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug der Marke Volvo stand in Flammen.

Zeugen sollen vor Ort vor dem Ausbruch des Feuers eine auffällige männliche Person wahrgenommen haben. Diese wird wie folgt beschrieben

- männlich - ca. 50 Jahre alt - blaue Jeans - blaue Jeansjacke

Gibt es Zeugen des Vorfalls in Hinsicht auf Brandentstehung und/oder die besagte Person.

Für Hinweise wenden sich Zeugen bitte unter Angabe des Aktenzeichens an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Aktenzeichen ST/0108681/2026

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