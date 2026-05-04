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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw wird vermutlich von Kind gefahren

Uhlstädt-Kirschhasel / B88 (ots)

Am Samstag, dem 02.05.2026, gegen 18:30 Uhr informierte ein aufmerksamer Fahrer die Polizei darüber, dass er soeben ein Kind am Steuer eines Pkw gesehen habe.

Die Beamten konnten das Fahrzeug, mit dem das Kind mutmaßlich gefahren war, an der Halteradresse feststellen. Vor Ort trafen sie den Halter sowie einen 12-jährigen Jungen an. Der Halter ist zugleich der Vater des 12-Jährigen.

Aufgrund weiterer Hinweise besteht der Verdacht, dass der Halte seinen 12-jährigen Sohn auf der B 88 zwischen Uhlstädt und Kirschhasel das Fahrzeug habe führen lassen.

Gegen den Vater wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da man sich als Halter eines Fahrzeugs strafbar macht, wenn man zulässt, dass eine Person ohne erforderliche Fahrerlaubnis dieses Fahrzeug führt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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