Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einsatz von Polizei und Rettungsdienst

Pößneck (ots)

Am Montagabend kam es vor einem Supermarkt in der Mühlstraße in Pößneck zum Einsatz des Rettungsdienstes aufgrund eines stark alkoholisierten Mannes. Da der Patient äußerst aggressiv auftrat wurde die Polizei hinzugezogen. Bei Eintreffen der Beamten griff der 56-Jährige die Polizisten dann an und trat um sich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt; dem Mann wurden jedoch Handschellen angelegt. Gegen ihn wird nun u.a. aufgrund von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung ermittelt. Der Beschuldigte wurde dann unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell