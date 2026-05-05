Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad und Moped stoßen zusammen - zwei Personen verletzt

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 04.05.2026, gegen 16:00 Uhr kam es in der Remschützer Straße in Saalfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Moped.

Der Radfahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Mopedfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten und verletzten sich. Sie mussten medizinisch behandelt werden.

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