Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Evakuierung von Schule in Saalfeld/Gorndorf

Saalfeld (ots)

In einer Schule in der Albert-Schweitzer-Straße in Saalfeld/Gorndorf kommt es seit dem Donnerstagmittag zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr, unter anderem unter der Beteiligung von Polizei und Rettungsdienst. Die Schule wurde evakuiert und alle anwesenden Schüler befinden sich in Sicherheit. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Sachverhalt wird momentan durch die Feuerwehr geprüft. Bei neuen Erkenntnissen erfolgt eine Nachmeldung.

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