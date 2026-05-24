Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt selbstgebauten Schlagring im Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Am 23. Mai führte die Kontrolle eines Mannes im Dortmunder Hauptbahnhof zum Auffinden einer verbotenen Waffe.

Gegen 09:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 41-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Dortmund. Auf die Frage nach gefährlichen Gegenständen oder Waffen machte der Wohnungslose zunächst widersprüchliche Angaben. Erst als die Uniformierten eine Durchsuchung androhten, lenkte er ein und händigte einen selbstgemachten Schlagring aus seinem mitgeführten Rucksack aus. Die Beamten stellten die verbotene Waffe umgehend als Beweismittel sicher und belehrten den Deutschen, der sich nicht weiter äußerte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Einsatzkräfte. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

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