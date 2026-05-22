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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten in Gronau fest

Kleve - Gronau (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag, 21. Mai 2026 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende am Bahnhof in Gronau. Hierbei wurden auch die Personalien eines 30-jährigen Deutschen in den polizeilichen Fahndungssystemen überprüft. Bei dem Abgleich wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Die Staatsanwaltschaft Münster sucht ihn wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Die Bundespolizei verhaftete den Gesuchten und übergab ihn dem Landgericht Münster.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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