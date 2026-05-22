Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsamer Einsatz der Polizei Recklinghausen und der Bundespolizei

Recklinghausen (ots)

Am 21. Mai führten die Polizei Recklinghausen und die Bundespolizei gemeinsame Präsenzstreifen und Schwerpunktkontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes Recklinghausen und der umliegenden Bereiche der Innenstadt durch.

Ziel war und ist u. a. die Bekämpfung von Gewaltkriminalität in den kriminalitätsgeprägten Phänomenbereichen im und um den Hauptbahnhof sowie der Innenstadt Recklinghausen.

Um Kompetenzen und Ressourcen beider Netzwerkpartner zu bündeln, wurde der Einsatz behördenübergreifend mit Kräften der Bundespolizei und der Polizei Recklinghausen durchgeführt.

Dieser ganzheitliche Ansatz wurde gezielt gewählt, um die enge Zusammenarbeit zwischen den Partnerbehörden sichtbarer zu machen und das Sicherheitsempfinden der Bürger und der Nutzer der Bahn zu stärken. Die jeweiligen Hintergründe und Erfahrungswerte der Einsatzkräfte aus Bund und Land konnten dabei zielgerichtet und gewinnbringend eingesetzt werden.

Die Einsatzkräfte stellten im Laufe des Einsatzes sowohl zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz als auch einen gegen das Waffengesetz fest. Zudem ahndeten sie mehrere Verstöße im Bereich des Straßenverkehrs.

Herausragend war ein Einsatz, bei dem ein Zeuge zwei Männer (33 und 38) dabei beobachten konnte, wie diese gegen 16:20 Uhr bei einem Auto an der Straße "Auf dem Graben" eine Scheibe einschlugen. Beamte der Polizei Recklinghausen konnten die Tatverdächtigen mit einer Personenbeschreibung im Bereich des Walls stellen und entsprechende Maßnahmen durchführen. Bei der Durchsuchung der Männer konnte bei dem 38-jährigen Ukrainer zudem mutmaßliches Diebesgut aus einem anderen Diebstahlsdelikt aufgefunden werden. Die Uniformierten nahmen den Wohnungslosen daraufhin vorläufig fest.

Weitere Einsätze dieser Art sind geplant und werden folgen.

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