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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Gesuchten in Köln fest

Köln (ots)

Am gestrigen Abend (21. Mai) kontrollierten Beamte einen 45-Jährigen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Gegen 18:30 Uhr trafen die Einsatzkräfte den Deutschen am Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Beim Abgleich der Personalien stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Dresden den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu zwei Freiheitsstrafen mit insgesamt zwölf Monaten verurteilt hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Uniformierten den Kölner in die nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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