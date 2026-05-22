Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt Gesuchten in Köln fest
Köln (ots)
Am gestrigen Abend (21. Mai) kontrollierten Beamte einen 45-Jährigen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.
Gegen 18:30 Uhr trafen die Einsatzkräfte den Deutschen am Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Beim Abgleich der Personalien stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Dresden den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu zwei Freiheitsstrafen mit insgesamt zwölf Monaten verurteilt hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Uniformierten den Kölner in die nahegelegene Justizvollzugsanstalt.
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