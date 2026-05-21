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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im RE 13 bei Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am 20. Mai im Regionalexpress 13 auf Höhe des Bahnhofs Kaldenkirchen einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 38-jährige französische Staatsangehörige war zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle überprüften die Beamten die Personalien des Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vorlag. Gegen den Franzosen bestand eine offene Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro. Alternativ drohte ihm 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Im Verlauf der Kontrolle übergab der 38- Jährige den Bundespolizisten zudem freiwillig rund vier Gramm Heroin sowie eine Konsumeinheit Kokain. Der Franzose wurde daraufhin festgenommen und zu dem Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Dort beglich der Franzose die offene Geldstrafe und konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen. Gegen den 38-Jährigen wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren bezüglich des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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