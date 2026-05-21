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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im ICE bei Oberhausen

Kleve - Emmerich - Oberhausen (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen, 20. Mai 2026, in einem ICE auf Höhe des Bahnhofs Oberhausen einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 26-jährige türkische Staatsangehörige war zuvor aus den Niederlanden eingereist. Bei der Kontrolle konnte der Mann lediglich ein Lichtbild seiner türkischen Identitätskarte auf seinem Mobiltelefon vorzeigen. Weitere Grenzübertrittsdokumente oder ein gültiges Zugticket führte der türkische Staatsangehörige nicht mit sich. Zur Klärung seiner Identität wurde der 26-Jährige zum Bundespolizeirevier Oberhausen gebracht. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Erschleichens von Leistungen. Gegen den Türken lag eine offene Geldstrafe in Höhe von 150,00 Euro sowie zusätzlich 77,50 Euro Verfahrenskosten vor. Alternativ drohte ihm fünf Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Da der türkische Staatsangehörige den geforderten Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Justizvollzugsanstalt nach Duisburg eingeliefert. Gegen den 26- Jährigen wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise, unerlaubten Aufenthalts sowie wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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