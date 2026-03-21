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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

FW-MG: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person
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Mönchengladbach-Windberg, 21.03.2026, 09:47 Uhr, Kreuzung Viersener Straße / Schürenweg (ots)

Im Kreuzungsbereich Viersener Straße/Schürenweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die beteiligten Insassen ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Eine verletzte Person wurde vor Ort durch den Notarzt untersucht und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und blockierten den Kreuzungsbereich. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte vorsorglich Löschmittel bereit. Für die Dauer der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen wurde der betroffene Kreuzungsbereich durch die Polizei gesperrt.

Im Einsatz waren die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache 1 (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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