Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 3: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Am späten Montagnachmittag, 18. Mai 2026 vollstreckten Bundespolizisten an der Kontrollstelle auf der Bundesautobahn 3 bei Elten einen Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Rumänen. Der Mann war Reisender in einem Fernreisebus aus den Niederlanden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vorlag. Hintergrund ist eine Verurteilung wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit im Verkehr. Der Verurteilte sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1.040 Euro sowie zusätzliche Verfahrenskosten von 124,50 Euro bezahlen. Alternativ stand eine Ersatzfreiheitsstrafe von 26 Tagen im Raum. Da der Rumäne die geforderte Summe nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht.

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