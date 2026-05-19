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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl am Dortmunder Flughafen

Dortmund (ots)

Am 18. Mai vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Untersuchungshaftbefehl am Flughafen Dortmund.

Gegen 10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 44-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Podgorica (Montenegro).

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Uniformierten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Das Amtsgericht Lippstadt suchte den 44-Jährigen mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten daraufhin unmittelbar fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Beamten den Deutschen zur Vorführung bei einem Richter, dem Amtsgericht zu.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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