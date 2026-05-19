Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl am Dortmunder Flughafen
Dortmund (ots)
Am 18. Mai vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Untersuchungshaftbefehl am Flughafen Dortmund.
Gegen 10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 44-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Podgorica (Montenegro).
Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Uniformierten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Das Amtsgericht Lippstadt suchte den 44-Jährigen mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten daraufhin unmittelbar fest und brachten ihn zur Dienststelle.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Beamten den Deutschen zur Vorführung bei einem Richter, dem Amtsgericht zu.
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