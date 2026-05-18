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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 24-Jähriger belästigt Frauengruppe - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein und sucht Geschädigte

Hamm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (17. Mai) zwischen 03:15 und 03:40 Uhr soll ein 24-jähriger Mann eine vierköpfige Frauengruppe auf der Zugfahrt von Dortmund nach Hamm beleidigt und mit dem Einsatz eines Messers bedroht haben. Zudem soll er versucht haben, eine der Frauen zu würgen und mehrfach den Hitler-Gruß gezeigt haben.

Mehrere Zeugen wandten sich nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm an den Zugbegleiter, der daraufhin die Bundespolizei alarmierte. Die Einsatzkräfte stellten den Tatverdächtigen noch im Hauptbahnhof. Ein Messer, wie er laut Zeugenaussagen gegenüber der Frauengruppe an gab mitzuführen, fanden die Beamten bei dem alkoholisierten Duisburger nicht.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidrigen Organisationen eingeleitet. Die Videoaufnahmen aus dem Zug und vom Bahnsteig wurden gesichert.

Die geschädigte Frauengruppe hatte den Hauptbahnhof Hamm bereits vor dem Eintreffen der Bundespolizisten verlassen. Die Frauen werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0251- 974370 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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