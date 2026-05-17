Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC Berlin - Bundespolizei bilanziert ruhigen Einsatzverlauf

Bielefeld (ots)

Anlässlich des Meisterschaftsspiels DSC Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC Berlin war die Bundespolizei am Sonntag (17. Mai) mit starken Kräften im Hauptbahnhof Münster im Einsatz.

Zum Ende der Abreisephase zieht die Bundespolizei ein positives Fazit.

In der Anreisephase erreichten 1090 Fans von Hertha BSC mit einem Sonderzug und Regelzügen sowie 2500 Fans von Arminia Bielefeld den Hauptbahnhof Bielefeld.

Ein Berliner-Fan beleidigte hierbei Einsatzkräfte der Bundespolizei. Gegen den 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Gästefans wurden von Kräften der Bundespolizei am Ausgang "Neues Bahnhofsviertel" an die Landespolizei übergeben und durch diese zur Schüco-Arena begleitet.

Um 18:00 Uhr begann mit Erreichen der Fußballfans am Hauptbahnhof Bielefeld die Rückreisephase.

Die Abreise der Anhängerschaft beider Sportvereine wurde wieder durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht und verlief störungsfrei.

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