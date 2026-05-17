Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl

Dortmund (ots)

Ein Mann entwendete am 15. Mai in einer Drogeriefiliale im Dortmunder Hauptbahnhof Augentropfen und versuchte anschließend, den Ladendetektiv zu schlagen. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 17:50 Uhr beobachtete ein 36-jähriger Ladendetektiv einer Drogeriefiliale im Dortmunder Hauptbahnhof einen polnischen Staatsbürger dabei, wie dieser zwei Packungen Augentropfen an sich nahm und in seiner Jackentasche versteckte. Anschließend verließ der Tatverdächtige das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der deutsche Staatsbürger stellte den Wohnungslosen fest und bat ihn in das Büro der Filiale.

Dort händigte der 37-jährige polnische Staatsangehörige zunächst eine Packung Augentropfen aus. Im weiteren Verlauf soll der Mann versucht haben, den Ladendetektiv zu schlagen. Dieser hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei fest. Der Schlag verfehlte den Mann.

Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und führten ihn der Dienststelle zu. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache wurde zur Prüfung von Haftgründen die Vorführung beim Haftrichter sowie die Unterbringung im Polizeigewahrsam angeordnet.

Die Bundespolizei führte den Beschuldigten dem Polizeigewahrsam zu und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

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