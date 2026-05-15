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BPOL NRW: Einreise nach Deutschland wurde teuer - Bundespolizei mit Fahndungserfolg am Flughafen Köln Bonn

BPOL NRW: Einreise nach Deutschland wurde teuer - Bundespolizei mit Fahndungserfolg am Flughafen Köln Bonn
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Köln (ots)

Bei der Einreisekontrolle am Flughafen Köln Bonn musste ein 31-Jähriger Mann am Mittag des 14.05. Beamten der Bundespolizei auf die Wache folgen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Urkundenfälschung. Außerdem suchte ihn das Amtsgericht Westerburg aufgrund eines Verfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der Türke, der zuvor aus Istanbul angereist war, musste entscheiden: 40 Tage Haft oder die Zahlung von 1477 EUR. Letztlich konnte der 31-Jährige den Betrag bezahlen und somit die Wache als freier Mann verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln Bonn
Pressestelle
Oliver Hünewinckell

Telefon: +49 (0) 2203 95 22 - 1040
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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