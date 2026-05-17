Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftstrafe abgewendet - Bundespolizei zieht Geldstrafen ein

Paderborn/Lippstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (17. Mai) haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Paderborn/Lippstadt zwei Haftbefehle gegen eine 39-jährige Frau aus Soest vollstreckt.

Sowohl das Amtsgericht Meschede als auch das Amtsgericht Soest hatten die Frau wegen Trunkenheitsdelikten im Straßenverkehr zu Geldstrafen in Höhe von 450 Euro und 750 Euro verurteilt.

Die Zahlung der Geldstrafen ignorierte die Frau, weshalb die Staatsanwaltschaft Arnsberg zwei Haftbefehle erließ.

Auch vor Ort konnte die Gesuchte den fälligen Geldbetrag in Höhe von 1200 Euro nicht zahlen. Allerdings zahlte ein Verwandter der Frau den haftbefreienden Betrag bei der Kreispolizeibehörde Soest ein und bewahrte sie so vor einer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Anschließend konnte die Soesterin ihre Reise nach Hurghada fortsetzen.

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