Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kabeldiebe in Köln gestellt - Bundespolizei ermittelt

Köln (ots)

Am gestrigen Tag konnten vier mutmaßliche Kabeldiebe auf frischer Tat ertappt werden. Es ist nicht der erste Kabeldiebstahl dieser Art. Seit geraumer Zeit werden immer wieder Kupferkabel im Bereich der Deutschen Bahn entwendet.

Gegen 23:20 Uhr meldete sich die DB-Sicherheit bei der Bundespolizei und gab an, dass es im ICE-Werk in Nippes zu einem Kabeldiebstahl gekommen sei. Die Mitarbeitenden hatten vier Personen dabei beobachtet, wie sie abgetrennte Kupferkabel entwenden wollten und sich daraufhin zu erkennen gegeben. Nach der Flucht der Gruppe und einer kurzen Verfolgung stellten die Angestellten die Tatverdächtigen.

Vor Ort trafen die Beamten der Bundespolizei auf vier bulgarische Staatsangehörige, die allesamt Angehörige derselben Familie sind. Da sich die Identitäten der Beteiligten vor Ort nicht zweifelsfrei feststellen ließen, fuhren die Einsatzkräfte mit ihnen zur nahegelegenen Wohnanschrift der Familie. Dort konnten alle Personen identifiziert werden. Da zwei der Angetroffenen minderjährig sind, wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Rahmen einer ersten Befragung gaben die Tatverdächtigen an, dass sie die Kupferkabel entwenden wollten, um diese zu verkaufen.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Hausfriedensbruchs ein. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt.

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