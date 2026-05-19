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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet gesuchten Mordverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Montagabend (18.05.2026) einen Deutschen, der mit einem Flug aus Istanbul/Türkei einreiste.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass nach dem 31-Jährigen europaweit gefahndet wurde. Im Januar dieses Jahres hatte das Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordverdachts gegen den Mann erlassen. Diesem war zu entnehmen, dass der Beschuldigte Anfang Januar dieses Jahres versucht haben soll, in Duisburg eine männliche Person mit einer Schusswaffe zu töten.

Dem Mann wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet. Anschließend wurde er an die zuständigen Behörden überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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