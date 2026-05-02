PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch +++ Täter flüchtig nach Diebstahl +++ E-Scooter entwendet +++ Festnahme nach Körperverletzung +++ Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

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Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter durchsucht mehrere Stockwerke

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Ankerstraße

Tatzeit: zwischen Dienstag, 28.04.2026, 12:00 Uhr bis Freitag, 01.05.2026, 10:35 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich im genannten Tatzeitraum gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Ankerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierzu ein Fenster neben der Hauseingangstür aufgehebelt.

Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter mehrere Bereiche des Hauses über verschiedene Stockwerke hinweg. Dabei wurden insbesondere Kleiderschränke durchwühlt. Zudem konnten an der Hauseingangstür sowie an einem rechtsseitig gelegenen Gartentor weitere Hebelspuren festgestellt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob Gegenstände entwendet wurden. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

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Entwendetes Kleinkraftrad festgestellt - Fahrer flüchtet vor Polizei

Tatort: 65824 Schwalbach am Taunus, Eschborner Straße

Tatzeit: Freitag, 01.05.2026, 23:30 Uhr

Eine Streifenwagenbesatzung stellte auf der Eschborner Straße ein mit drei Personen besetztes Kleinkraftrad fest. Beim Erblicken der Polizeikräfte sprangen zwei weibliche Mitfahrerinnen von dem Fahrzeug ab, während der Fahrer die Flucht ergriff.

Trotz mehrfacher Anhaltesignale setzte der Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete bis in die Frankenstraße in Schwalbach am Taunus. Dort ließ er das Kleinkraftrad der Marke Piaggio zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß

- etwa 15 bis 20 Jahre alt

- schwarze, mittellange Haare

- schwarze Kleidung

Bei der Überprüfung des zurückgelassenen Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dieses zuvor entwendet worden war.

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

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Zwei E-Scooter entwendet - Täter vermutlich identisch

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Weidenmühle

Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2026, 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im genannten Tatzeitraum zwei E-Scooter im Bereich der Weidenmühle in Flörsheim am Main.

Zunächst stellte eine Halterin ihren E-Scooter der Marke Xiaomi an einer Eventlocation ab und sicherte diesen mit einem Kettenschloss an einem Pfosten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Schloss durch einen unbekannten Täter gewaltsam geöffnet und der E-Scooter samt Kettenschloss entwendet. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Kurz darauf wurde an derselben Örtlichkeit ein weiterer E-Scooter der Marke Ninebot entwendet. Der Wert dieses Fahrzeugs wird auf circa 800 Euro beziffert.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, erscheint wahrscheinlich, ist allerdings Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

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Körperverletzung auf offener Straße - Täter nach Flucht gestellt

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Breckenheimer Straße

Tatzeit: Freitag, 01.05.2026, 18:40 Uhr

Über den Notruf wurde die Polizei über eine zunächst verbale Auseinandersetzung in der Breckenheimer Straße informiert, die in der Folge eskalierte.

Ein 27-jähriger Mann aus Hofheim am Taunus schlug dabei mehrfach auf einen anderen Mann im Bereich des Oberkörpers ein, sodass beide zu Boden gingen. Auch am Boden setzte der Beschuldigte die Schläge fort. Ein weiterer Passant, der schlichtend eingreifen wollte, wurde ebenfalls durch den Täter geschubst und stürzte infolgedessen. Beide Geschädigten erlitten leichte Verletzungen.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Stormstraße, konnte jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte angetroffen und weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden.

Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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Trunkenheitsfahrt festgestellt - Fahrer deutlich alkoholisiert

Tatort: 65760 Eschborn, Hauptstraße

Tatzeit: Samstag, 02.05.2026, 01:35 Uhr

Einer Streife der Polizeistation Eschborn fiel in der Hauptstraße ein Ford C-Max aufgrund von Fahrauffälligkeiten auf, sodass das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des 45-jährigen Fahrers aus Eschborn. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

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