PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fensterscheiben von Schule beschädigt +++ Pedelec gestohlen

Hofheim (ots)

1. Fensterscheiben von Schule beschädigt, Hattersheim, Eddersheim, Am Weißen Stein, 27.04.2026, 07:00 Uhr bis 28.04.2026, 15:00 Uhr

(pl)Zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag wurden mehrere Fensterscheiben einer Schule in Eddersheim beschädigt. Unbekannte begaben sich auf das Schulgelände in der Straße "Am Weißen Stein" und warfen Steine gegen die Glasscheiben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Pedelec gestohlen,

Eschborn, Stuttgarter Straße, 29.04.2026, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(pl)Unbekannte haben am Mittwochvormittag zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Eschborn ein Pedelec entwendet. Das schwarz-orangefarbene E-Mountainbike war an einem Fahrradständer verschlossen im Bereich des Sportzentrums abgestellt. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

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