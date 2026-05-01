PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfall unter Alkohol +++ Unbefugter Gebrauch PKW +++ Mehrere Körperverletzung +++ Urkundenfälschung +++ Unfallflucht +++ Widerstand gegen Polizeibeamten +++ Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

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Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Heinrich-Weiß-Straße

Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2026, gegen 21:30 Uhr

Eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus Hofheim am Taunus befuhr mit ihrem Audi die Heinrich-Weiß-Straße. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel kam es zu einer Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der entstandene Sachschaden am Audi war so erheblich, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrerin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme auf der Polizeistation Hofheim durchgeführt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt.

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Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw - Fahrzeug aufgefunden

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Rossertstraße

Tatzeit: zwischen Donnerstag, 30.04.2026, 22:30 Uhr bis Freitag, 01.05.2026, 00:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Rossertstraße im Hattersheimer Ortsteil Okriftel einen ordnungsgemäß abgestellten weißen Opel Insignia. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise geöffnet und in Betrieb genommen.

Im Verlauf des Nachtdienstes konnte das entwendete Fahrzeug in der Erbsengasse in Hattersheim am Main unbeschädigt und parkend ohne Insassen aufgefunden werden. Nach erfolgter Spurensicherung wurde das Fahrzeug an den Halter zurückgegeben.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- Männlich

- schlanke Statur

- jugendliches Erscheinungsbild

- dunkle Haare

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

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Mehrere Körperverletzungsdelikte in Kelkheim

Tatort: 65779 Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße & Margarete-von-Wrangell-Straße

Tatzeit: Freitag, 01.05.2026, zwischen 02:20 Uhr bis 03:10 Uhr

In den frühen Morgenstunden kam es in Kelkheim zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen. Zunächst gerieten zwei Personen in der Wilhelm-Dichmann-Straße in einen verbalen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte. Im Verlauf des Konflikts beleidigten sich die Beteiligten gegenseitig. Ein Beteiligter warf seinem Kontrahenten eine Glasflasche an den Kopf und schlug zudem mit Fäusten auf ihn ein.

Der Geschädigte wurde hierbei verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst. Da beide Parteien körperliche Gewalt anwendeten und sich gegenseitig beleidigten, wurden entsprechende Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

Im weiteren Verlauf kam es in der Margarete-von-Wrangell-Straße im Kelkheimer Stadtteil Münster zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen. Hierbei erlitten zwei Beteiligte Verletzungen, unter anderem im Bereich des Auges und der Lippe. Auch in diesem Fall war eine Versorgung durch den Rettungsdienst nicht erforderlich.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

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Fahrer entzieht sich Kontrolle - Fahrzeug ohne Zulassung und mit gefälschten Kennzeichen geführt

Tatort: 65760 Eschborn, Frankfurter Straße

Tatzeit: Freitag, 01.05.2026, 01:10 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Eschborn beabsichtigte, einen Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, da an dem Fahrzeug das vordere Kennzeichen fehlte. Der 51-jährige Fahrer aus Frankfurt am Main entzog sich jedoch zunächst der Kontrolle und setzte seine Fahrt fort.

Kurze Zeit später fuhr der Mann in ein nahegelegenes Parkhaus, wo er sein Fahrzeug abstellte. Dort konnte er durch die eingesetzten Polizeikräfte gestellt und kontrolliert werden.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Zudem waren an den angebrachten Kennzeichen gefälschte Siegel angebracht. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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Verkehrsunfallflucht - Pkw beschädigt und geflüchtet

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Frankfurter Straße

Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2026, gegen 12:55 Uhr

Ein in einer Parkbucht abgestellter Mercedes A-Klasse wurde in der Frankfurter Straße in Flörsheim am Main beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Schaden vermutlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, das neben dem Mercedes geparkt haben musste. Es ist davon auszugehen, dass die Beschädigung beim Öffnen einer Fahrzeugtür verursacht wurde, wodurch die hintere linke Tür des Mercedes in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der oder die Unfallverursachende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte oder Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06192-2079-0 zu melden.

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Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigungen

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Weidenmühlenweg

Tatzeit: Freitag, 01.05.2026, gegen 03:20 Uhr

Die Polizei wurde aufgrund einer gemeldeten Schlägerei zu einer Eventlocation im Weidenmühlenweg entsandt. Vor Ort konnte eine entsprechende Auseinandersetzung nicht festgestellt werden. Im Rahmen des Einsatzes fiel jedoch eine 25-jährige Frau aus Frankfurt am Main auf, die die eingesetzten Polizeibeamten zunächst massiv verbal beleidigte.

Aufgrund ihres Verhaltens sollte sie einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Hierbei zeigte sich die Frau zunehmend aggressiv und setzte ihre Beleidigungen fort.

Im weiteren Verlauf sollte die Beschuldigte gefesselt werden. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand, indem sie mehrfach nach einem Polizeibeamten trat und diesen im Bereich des Unterbauchs traf. Auch beim Anlegen der Handfesseln sperrte sie sich aktiv durch körperliche Gegenwehr.

Während der gesamten Maßnahme beleidigte die Frau die eingesetzten Kräfte fortlaufend mit ehrverletzenden Ausdrücken. Beim Verbringen in den Streifenwagen versuchte sie erneut, nach einem Polizeibeamten zu treten, verfehlte diesen jedoch.

Gegen die Beschuldigte wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Polizeibeamte verletzt sich leicht und konnte seinen Dienst fortsetzen.

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Trunkenheitsfahrt - Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss festgestellt

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Frankfurter Straße

Tatzeit: Freitag, 01.05.2026, gegen 00:15 Uhr

Eine 71-jährige Frau aus Flörsheim am Main steht im Verdacht, ihren Mercedes unter dem Einfluss von Alkohol im öffentlichen Straßenverkehr geführt zu haben, obwohl sie hierzu nicht mehr in der Lage war. So fiel die Fahrzeugführerin durch eine unsichere Fahrweise auf. Sie fuhr unter anderem deutlich zu langsam, bremste wiederholt ohne ersichtlichen Grund stark ab und zeigte auffällige Schlenkerbewegungen, sodass ein geradliniges Fahren nicht mehr gewährleistet war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Aufgrund der festgestellten Ausfallerscheinungen wird von einer Verkehrsstraftat ausgegangen. Die Fahrzeugführerin wurde zur Polizeistation gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

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Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

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