PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher erbeuten Zigaretten +++ Sachbeschädigung durch Graffiti - Festnahme +++ Anhänger entwendet +++ E-Bike aus Fahrradkeller gestohlen +++ Dieb verscheucht

Hofheim (ots)

1. Einbrecher erbeuten Zigaretten,

Hattersheim-Okriftel, Rheinstraße, Mittwoch, 29.04.2026, 02:43 Uhr

(ro)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in einen Lebensmittelmarkt in Hattersheim-Okriftel eingestiegen. Wie Videoaufzeichnungen belegen, brachen die Unbekannten um 02:43 Uhr gewaltsam die Tür des Geschäfts in der Rheinstraße auf. Dort machten sie sich zielgerichtet an den Zigarettenbeständen zu schaffen. Sie entwendeten Ware im Wert von mehreren tausend Euro, bevor sie eilig die Flucht in einem schwarzen Audi A6 antraten. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer, die Handschuhe trugen und ihr Gesicht vermummt hatten. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti - Festnahme, Eppstein-Bremthal, Valterweg, Mittwoch, 29.04.2026, 01:05 Uhr

(ro)In der Nacht zum Mittwoch haben zwei junge Männer in Eppstein-Bremthal einen Stromverteilerkasten mit Graffiti besprüht. Ein Zeuge wurde um kurz nach 01:00 Uhr im Valterweg auf die Sprayer aufmerksam und verständigte die Polizei, welche daraufhin die 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren konnte. Das Duo muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Anhänger entwendet,

Hofheim-Diedenbergen, Oberer Haingraben, Montag, 27.04.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 28.04.2026, 22:50 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen einen Anhänger entwendet. Die Täter suchten zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 22:50 Uhr ein Grundstück in der Straße "oberer Haingraben" auf und entwendeten einen Lkw-Anhänger der Marke "Humbaur" samt Werkzeug-Beladung. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. E-Bike aus Fahrradkeller gestohlen,

Hofheim-Marxheim, Wielandstraße, Sonntag, 26.04.2026, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 29.04.2026, 22:10 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen waren in Hofheim-Marxheim Fahrraddiebe zugange. Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 22:20 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Wielandstraße. Anschließend hebelten sie die Tür zum Fahrradkeller auf und ließen daraus ein blaues E-Bike der Marke "Cube" im Wert von etwa 3.000 Euro mitgehen, bevor sie die Flucht antraten. Die Polizeistation Hofheim nimmt unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.

5. Dieb verscheucht,

Kriftel, Elsa-Brandström-Straße, Dienstag, 28.04.2026, 09:15 Uhr

(ro)Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagmorgen in Kriftel einen Dieb verscheucht. Gegen 09:15 Uhr bemerkte die Frau einen Mann, der sich an einem grauen VW Golf, der in der Elsa-Brandström-Straße abgestellt war, zu schaffen gemacht hatte. Als sie ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte. Der Flüchtige wird als etwa 1,70 Meter groß, ca. 70 kg schwer und mit dunklen Haaren beschrieben. Er soll schwarz bekleidet gewesen sein und einen Sportbeutel mit sich geführt haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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