PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Verkehrsunfall mit Verletzten +++ Notrufmissbräuche +++

Hofheim (ots)

1. Unter Drogeneinfluss, entwendeten E-Scooter und ohne Versicherungsschutz Unfall verursacht,

Bad Soden am Taunus, Sperberstraße,

Samstag, 25.04.2026, 18:34 Uhr

(cb) Am gestrigen Abend verursachte ein 17-Jähriger E-Scooter Fahrer einen Verkehrsunfall in Bad Soden am Taunus an der Kreuzung Sperberstraße/Lerchenweg, welche durch rechts vor links geregelt wird. Der E-Scooter Fahrer aus Kelkheim, welcher verbotener Weise noch eine zweite Person auf dem E-Scooter beförderte, befuhr den Lerchenweg aus Richtung Falkenstraße kommend in Richtung Sperberstraße. Der Unfallgegner aus Bad Soden befuhr mit seinem PKW den Sperberweg aus Richtung Drosselweg kommend. Der E-Scooter Fahrer aus Kelkheim missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden PKWs und wurde von diesem Frontal auf die Motorhaube aufgeladen. Er und sein 16-Jähriger Sozius wurden bei dem Unfall verletzt und wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gefahren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde durch den Unfallverursacher angegeben, dass er nicht nur unter Drogeneinfluss stand, sondern der E-Scooter im Vorfeld entwendet wurde. Zudem war der E-Scooter nicht versichert. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Unfallverursacher entlassen. Dieser muss sich jetzt wegen mehreren Straftaten verantworten. Der PKW des Unfallgegners war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde der PKW-Fahrer bei dem Unfall nicht.

2. Notrufmissbrauch,

Hattersheim, Egerstraße,

Sonntag, 26.04.2026, 02:30 Uhr bis 05:00 Uhr

(cb) Eine Gruppe Jugendlicher hielt die Polizei Hofheim auf Trapp, die mehrere verdächtige Ereignisse meldeten, welche durch die Polizei überprüft werden mussten. Bei der Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises gingen mehrere Notrufe ein, bei welchen eine Person Feuer oder verdächtige Personen mit gefährlichen Gegenständen meldete. Durch die Polizei Hofheim wurden die Meldungen mit negativen Ergebnissen überprüft. Durch eine Streife konnte dann in einer Wohnung, in der gemeldeten Gegend, eine Gruppe Jugendlicher ausfindig gemacht werden aus welcher die Notrufe getätigt wurden. Das Mobiltelefon eines 17-Jährigen aus Buchen (Baden-Württemberg), welcher zu Besuch war, wurde sichergestellt. Außerdem muss sich der Jugendliche wegen Missbrauch von Notrufen verantworten.

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