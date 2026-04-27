PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Paketstation angegangen +++ Mutmaßliche Diebe öffnen Pkw +++ Fenster an Schule eingeschlagen +++ Unfall mit E-Scooter

Hofheim (ots)

1. Paketstation angegangen,

Flörsheim, Am Untertor, Sonntag, 26.04.2026, 00:35 Uhr

(ro)In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in Flörsheim eine Paketstation angegangen. Gegen 00:35 Uhr machten sich nach ersten Ermittlungen drei Täter gewaltsam an der Paketstation in der Straße "Am Untertor" zu schaffen. Ob sie hieraus auch Pakete entwendeten, ist noch unklar. Das Trio flüchtete im Anschluss in Richtung Opelbrücke. Einer soll eine graue Hose, eine schwarze Jacke und eine Sturmhaube getragen haben. Ein anderer ein beiges Basecap der Marke "Gucci" und einen schwarzen Hoodie. Zudem führten sie eine schwarze Sporttasche mit sich. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Mutmaßliche Diebe öffnen Pkw,

Bad Soden, Kaiserstraße, Freitag, 24.04.2026, 00:25 Uhr

(ro)In Bad Soden haben mutmaßliche Diebe in der Nacht zum Freitag einen Pkw geöffnet. Ersten Erkenntnissen zufolge näherten sich zwei Personen gegen 00:25 Uhr einem Grundstück in der Kaiserstraße. Einer kletterte über das Hoftor und machte sich an einem auf dem Grundstück geparkten Porsche zu schaffen. Nachdem er die Türen auf unbekannte Art und Weise geöffnet hatte, kehrte er zu seinem Komplizen zurück, der währenddessen vor dem Anwesen gewartet hatte. Bislang ist unklar, ob Wertgegenstände aus dem Auto entwendet worden sind. Das Duo wurde bei der Tat von einer Videokamera aufgezeichnet. Der mutmaßliche Dieb soll von schlanker Statur sein und ein helles Oberteil mit Kapuze, eine lange helle Hose sowie dunkle Badeschlappen getragen haben. Sein Begleiter soll mit einer langen Hose, einem dunklen Oberteil mit Kapuze und reflektierenden Schuhen bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Ihre Hinweise melden Sie bitte der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.

3. Fenster an Schule eingeschlagen,

Eschborn, Dörnweg, Samstag, 25.04.2026, 18:00 Uhr bis Sonntag, 26.04.2026, 11:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben über das Wochenende an einer Schule in Eschborn im Dörnweg ihr Unwesen getrieben. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen warfen die bislang unbekannten Täter mit Glasflaschen die Fensterscheibe eines Büroraumes ein. Der verursachte Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Unfall mit E-Scooter,

Bad Soden, Sperberstraße, Samstag, 25.04.2026, 18:30 Uhr

(ro)Am Samstagabend kam es in Bad Soden zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter, in Folge dessen zwei Personen verletzt wurden. Ein 17-Jähriger war mit einem 16-jährigen Begleiter zusammen auf einem E-Scooter gegen 18:30 Uhr im Lerchenweg von der Falkenstraße kommend in Richtung Sperberstraße unterwegs. An der Kreuzung Sperberstraße/Lerchenweg wollte der 17-Jährige nach links in die Sperberstraße fahren, missachtete hierbei die Vorfahrt eines Porsche, dessen 20-jähriger Fahrer dort in Richtung Amselweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Jugendlichen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter gestohlen war und keine gültige Versicherung aufwies. Außerdem hatte der 17-Jährige nach eigenen Angaben zuvor Marihuana konsumiert hatte, sodass ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

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