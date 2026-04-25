PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Brand auf einem Entsorgungsbetrieb +++ Polizei löst private Feier auf +++ Einbrecher in die Flucht geschlagen +++

Hofheim (ots)

1. Brand auf einem Entsorgungsbetrieb in Kelkheim,

Kelkheim, Zeilsheimer Weg, Samstag, 25.04.2026, 08:30 Uhr

(md)Am heutigen Samstag kam es auf einem Entsorgungsbetrieb in Kelkheim zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen gerieten auf einer Freifläche innerhalb des Betriebsgeländes Altreifen und Unrat aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Es wurde auch eine Drohne der Feuerwehr eingesetzt. Während der Löscharbeiten wurde der Zeilsheimer Weg vorübergehend gesperrt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner per Warnmeldung aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Giftstoffe sind nicht ausgetreten. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an.

2. Polizei löst private Feier auf,

Bad Soden, Wiesenweg, Freitag, 24.04.2026, 22:00 Uhr

(md)Die Polizei Eschborn wurde am gestrigen Freitagabend zu einer privaten Feier in den Wiesenweg in Bad Soden gerufen, nachdem die Veranstaltung drohte, außer Kontrolle zu geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden teils über 100 Jugendliche auf dem Gelände festgestellt. Der 15-jährige Veranstalter gab an, ursprünglich nur etwa 20 Personen eingeladen zu haben. Zur Verhinderung möglicher Straftaten und zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung wurde die Feier mit Unterstützung mehrerer Polizeikräfte kommunikationsorientiert aufgelöst. Es wird derzeit geprüft, ob die Kosten für den Einsatz dem Veranstalter in Rechnung gestellt werden.

3. Einbrecher in die Flucht geschlagen,

Eschborn, Max-Plank-Straße, Freitag, 24.04.2026, 18:00 Uhr

(md)Am Freitagabend kam es in der Max-Planck-Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein unbekanntes Trio verschaffte sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus und versuchte, an einer Wohnungstür im 4. Obergeschoss zu manipulieren. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Personen und sprach sie an, woraufhin die Verdächtigen ohne Beute flüchteten. Nach bisherigen Angaben handelte es sich um zwei weibliche und eine männliche Person. Eine der Frauen soll etwa 23 Jahre alt gewesen sein, mit langen dunklen Haaren, einem hellen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Die männliche Person wurde als osteuropäisch mit Glatze beschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die zuständige Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

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