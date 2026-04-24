PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddieb festgenommen +++ Bargeld gestohlen +++ Terrassentür aufgehebelt

Hofheim (ots)

1. Fahrraddieb festgenommen,

Kelkheim-Hornau, Hornauer Straße, Donnerstag, 23.04.2026, 23:15 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Fahrraddieb in Kelkheim-Hornau festgenommen.

Gegen 23:15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass soeben ein Unbekannter ein E-Bike aus einer Garage gestohlen habe. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Die alarmierten Streifen nahmen im Rahmen der Fahndung einen 28-Jährigen fest, der mit dem Rad unterwegs gewesen war. Der Dieb musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Da sich herausstellte, dass der Mann zuvor noch Alkohol und Drogen konsumiert hatte, wurde ihm auf der Polizeistation Blut von einem Arzt abgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Der 28-Jährige muss sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

2. Bargeld gestohlen,

Hattersheim, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 23.04.2026, 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Einbrecher am Donnerstag Bargeld aus einer Wohnung gestohlen.

Die Täter näherten sich zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr dem Mehrfamilienhaus in der Schwalbacher Straße und gelangten auf unbekannte Art und Weise ins Haus und verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung. Sie entwendeten Bargeld, bevor sie samt Beute flüchteten.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Terrassentür aufgehebelt,

Hofheim-Marxheim, Am Pfingstbrunnen, Mittwoch, 22.04.2026, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 23.04.2026, 13:30 Uhr

(ro)Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Hofheim-Marxheim eine Terrassentür aufgehebelt.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstag, 13:30 Uhr näherten sich die Täter über den rückwärtigen Bereich dem Anwesen in der Straße "Am Pfingstbrunnen" und öffneten die Terrassentür gewaltsam. Sie durchsuchten die Wohnräume und nahmen Schmuck sowie Bargeld an sich, bevor sie das Weite suchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihre Hinweise melden Sie bitte der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

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