Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle bei Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 61

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Im Rahmen vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 61 an der Anschlussstelle Kaldenkirchen hat die Bundespolizei am Mittwoch, den 20. Mai 2026, zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen.

Zunächst kontrollierten die Beamten einen rumänischen Staatsangehörigen, nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden. Der Rumäne wies mit seiner rumänischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rottweil, wegen Diebstahls vorlag. Gegen den Rumänen bestand eine offene Geldstrafe von 2990,00 Euro zuzüglich 147,00 Euro Verfahrenskosten. Alternativ drohte ihm 130 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Der Rumäne wurde daraufhin festgenommen und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Dort beglich er den ausstehenden Betrag vollständig und konnte nach Abschluss aller Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

Ebenfalls am selben Tag kontrollierte die Bundespolizei an der Anschlussstelle Kaldenkirchen einen 28- jährigen syrischen Staatsangehörigen nach seiner Einreise aus den Niederlanden. Die Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen Betruges. Gegen den Syrier lag eine offene Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2430,15 Euro vor. Andernfalls hätten ihm 47 Tage Ersatzfreiheitsstrafe gedroht. Auch der Syrer wurde festgenommen und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Dort zahlte er den geforderten Geldbetrag und konnte so die Haftstrafe abwenden. Anschließend wurde er von der Dienststelle entlassen.

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