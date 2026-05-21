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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf Raststätte Knauheide auf der Bundesautobahn 3

Kleve - Elten - Emmerich (ots)

Am Mittwochabend, den 20. Mai 2026, hat die Bundespolizei auf der Raststätte Knauheide bei Elten an der Bundesautobahn 3 einen gesuchten Mann festgenommen. Bei der Kontrolle überprüften die Beamten einen 31- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorlag. Offen war eine Geldstrafe von 140,00 Euro. Alternativ drohten dem 31-Jährigen sieben Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Der Pole konnte noch vor Ort die ausstehende Geldstrafe begleichen und durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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