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BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter am Flughafen Köln/Bonn fest

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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Der 35-jährige niederländische Staatsangehörige wurde bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul überprüft. Bei der fahndungsmäßigen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf den Mann wegen schweren Bandendiebstahls zur Festnahme ausgeschrieben hatte.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann daraufhin unmittelbar fest und führten ihn der weiteren Sachbearbeitung zu. Eine Fast-ID-Überprüfung bestätigte die Identität des 35-Jährigen zweifelsfrei.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann dem Polizeigewahrsam Köln zugeführt. Das zuständige Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft aufgrund bestehender Fluchtgefahr an.

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