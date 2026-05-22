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BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter am Flughafen Köln/Bonn fest

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter am Flughafen Köln/Bonn fest
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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Der 35-jährige niederländische Staatsangehörige wurde bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul überprüft. Bei der fahndungsmäßigen Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf den Mann wegen schweren Bandendiebstahls zur Festnahme ausgeschrieben hatte.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann daraufhin unmittelbar fest und führten ihn der weiteren Sachbearbeitung zu. Eine Fast-ID-Überprüfung bestätigte die Identität des 35-Jährigen zweifelsfrei.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann dem Polizeigewahrsam Köln zugeführt. Das zuständige Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft aufgrund bestehender Fluchtgefahr an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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