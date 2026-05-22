Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte legen in Unna-Massen Schottersteine auf die Gleise - Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Unna (ots)

Unbekannte bereiteten am 20. Mai Hindernisse auf der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Soest, indem sie Schottersteine auf die Gleise legten.

Gegen 18 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn, dass zwei Züge Schottersteine überfahren hatten. Das Ganze geschah in Unna-Massen im Bereich der Karlstraße. Ein bereits vor Ort befragter Zeuge gab an, dass er kurz zuvor zwei junge Mädchen aus dem Gleisbereich hat kommen sehen und anschließend einen lauten Knall hörte. Die Mädchen haben sich anschließend mit E-Scootern entfernt. Das Alter schätze er auf ungefähr 14 Jahre.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat zu diesem Zeitpunkt ebenfalls etwas mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Tathergang oder zu etwaigen Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter der Nummer 0231 562247-0 entgegen.

Die Bundespolizei warnt zudem, dass nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, tödliche Gefahren ausgehen. Die Oberleitungen der Eisenbahn führen eine Spannung von 15.000 Volt. Sie sind immer mit Strom versorgt, auch wenn gerade kein Zug fährt. Es ist nicht zwingend erforderlich, die Oberleitung direkt zu berühren, um einen Stromschlag zu erleiden, da der Strom auch durch die Luft überspringen kann. Weitere Präventionshinweise finden Sie im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#.

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