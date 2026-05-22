PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der A 40

Kleve - Kempen (ots)

Am Donnerstagmittag, 21. Mai 2026 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 40-jährigen Polen nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 40 an der Anschlussstelle Kempen. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Frankfurt / Oder wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem Vollstreckungshaftbefehl sucht. Hiernach ist der Mann durch das Amtsgericht Fürstenwald / Spree zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro verurteilt worden. Die Bundespolizei verhaftete den Verurteilten noch vor Ort. Da er die erforderliche Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro nicht bezahlen konnte, brachte ihn die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Moers, wo ihm eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe erwartet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren