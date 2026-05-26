Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Ohne gültigen Aufenthalt und ohne gültiges Ticket aber mit untypischem Reisegepäck
Aachen (ots)
Ein Mann ohne Zugticket und ohne Ausweisdokumente versteckte sich während der Fahrt auf der Zugtoilette. In seinem Gepäck fanden Beamte später ein Pfefferspray sowie ein Katana-Schwert.
Am Freitagabend wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Aachen durch einen Zugbegleiter über einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein informiert. Bei Ankunft am Aachener Hauptbahnhof verschanzte sich der 18-jährige tunesische Staatsangehörige auf der Zugtoilette. Die eingesetzten Beamten entriegelten die Zugtoilette und begleiteten die Person samt Gepäck zur Wache. Gegenüber den Beamten konnte sich der 18-Jährige nicht rechtmäßig ausweisen. Eine anschließende Identitätsfeststellung über seine Fingerabdrücke ergab, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks fanden die Beamten ein Katana-Schwert und ein großes Pfefferspray. Bei dem Pfefferspray handelt es sich nicht um ein Tierabwehrspray und somit um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Das Katana-Schwert unterliegt zudem einem Führungsverbot. Die Gegenstände wurden durch die Beamten beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde er mit einer Anlaufbescheinigung für die Landeserstaufnahmeeinrichtung Bochum entlassen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHM David Specks
Telefon: +49 (0) 241 56 837 - 1007
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Bahnhofplatz 3
52064 Aachen
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell