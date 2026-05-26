Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne gültigen Aufenthalt und ohne gültiges Ticket aber mit untypischem Reisegepäck

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Aachen (ots)

Ein Mann ohne Zugticket und ohne Ausweisdokumente versteckte sich während der Fahrt auf der Zugtoilette. In seinem Gepäck fanden Beamte später ein Pfefferspray sowie ein Katana-Schwert.

Am Freitagabend wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Aachen durch einen Zugbegleiter über einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein informiert. Bei Ankunft am Aachener Hauptbahnhof verschanzte sich der 18-jährige tunesische Staatsangehörige auf der Zugtoilette. Die eingesetzten Beamten entriegelten die Zugtoilette und begleiteten die Person samt Gepäck zur Wache. Gegenüber den Beamten konnte sich der 18-Jährige nicht rechtmäßig ausweisen. Eine anschließende Identitätsfeststellung über seine Fingerabdrücke ergab, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks fanden die Beamten ein Katana-Schwert und ein großes Pfefferspray. Bei dem Pfefferspray handelt es sich nicht um ein Tierabwehrspray und somit um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Das Katana-Schwert unterliegt zudem einem Führungsverbot. Die Gegenstände wurden durch die Beamten beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde er mit einer Anlaufbescheinigung für die Landeserstaufnahmeeinrichtung Bochum entlassen.

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