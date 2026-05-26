Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei vollsteckt mehrere Haftbefehle am Pfingstsamstag

Münster (ots)

Am Pfingstsamstag (23. Mai) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster vier Haftbefehle vollstreckt und einen ausreisepflichtigen Mann vorläufig festgenommen.

Nach Streitigkeiten in einem ICE von Hamburg nach Münster kontrollierten die Beamten einen 38-jährigen Hamburger. Bei dem Abgleich seiner Personalien mit dem Bestand im polizeilichen Fahndungssystem wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg den Mann mit gleich zwei Haftbefehlen suchte. Aus zwei Verurteilungen wegen Betruges und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hat der Gesuchte noch eine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 113 Tage abzusitzen. Der deutsche Staatsangehörige wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ebenfalls mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde ein 39-jähriger Mann, den die Einsatzkräfte am Abend im Hauptbahnhof kontrollierten. Wegen Verstöße gegen das Waffengesetz wurde der Mann in den Jahren 2023 und 2025 zu Geldstrafen in Höhe von 900 Euro und 600 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafen ignorierte der Verurteilte, woraufhin die Haftbefehle ausgestellt wurden. Zur Vermeidung einer 105-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe zahlte der bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige die geforderte Geldsumme bei der Bundespolizei ein. Anschließend konnte er die Wache wieder verlassen.

Weil er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält und der Aufforderung zur freiwilligen Ausreise nicht nachkam, wurde am Pfingstsamstag zudem ein 38-jähriger Vietnamese durch die Bundespolizisten vorläufig festgenommen. Zur Einleitung aufenthaltsbeendenden Maßnahmen wurde er an das Polizeipräsidium Münster übergeben.

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