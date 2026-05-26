Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Bundespolizei sucht Unbekannten nach Diebstahl am Hauptbahnhof Essen

Essen (ots)

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern von den Überwachungskameras nach einem Tatverdächtigen nach einem Diebstahl am Essener Hauptbahnhof.

Am 17. September 2025 gegen 20.00 Uhr wartete die Geschädigte am Bahnsteig, als ein unbekannter Tatverdächtiger in einem unbemerkten Augenblick ihr das Smartphone aus der Jackentasche entwendete und es in seine mitgeführte Tüte steckte.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Tatverdächtigen an.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der Telefonnummer 0231 562247 0 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Bundespolizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/17-september-2025-diebstahl-hauptbahnhof-essen-13-2026

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