Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall

Herpf (ots)

Mittwochabend befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Landstraße zwischen Melkers und Herpf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 21-Jährige verletzte sich schwer und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 46-jährige Lkw-Fahrer konnte nach der Untersuchung das Klinikum wieder verlassen. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Landstraße musste zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

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