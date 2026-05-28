LPI-SHL: Dreister Ladendiebstahl

Oberhof (ots) - Ein 41-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof. Er wechselte von der rechten auf die linke der zwei Fahrspuren, um in der Folge auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei einen bereits auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung fahrenden 25-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß durch den der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in ...

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