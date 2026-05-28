LPI-SHL: Dreister Ladendiebstahl
Suhl (ots)
Zwei Frauen betraten Mittwochabend einen Einkaufsmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Sie hatten einen Kinderwagen dabei und legten Getränke im Wert von etwa 16 Euro unter das im Wagen befindliche Kind. Anschließend wollten die beiden den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl, stoppte die Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren und informierte die Polizei. Sie erwartet eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls.
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